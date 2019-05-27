Бензин в России с 20 по 24 мая подорожал на 6-8 коп.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 20 по 24 мая 2019 года выросли на 6 коп. и 8 коп. соответственно и составили 41,97 рубля и 45,13 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 5 коп., до 46,45 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

В отчетном периоде Аи-92 более всего подорожал в Северо-Западном и Южном федеральных округах - на 8 коп., до 42,14 рубля и 43,36 рубля за л соответственно. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 49292 рубля за тонну, что на 1824 рубля больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 1796 рублей, до 49090 рубля за тонну.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 51 тыс. 376 руб. за т, что на 2 тыс. 225 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены поднялись на 1815 рублей, до 50824 рублей за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 90 рублей и составила 56680 рублей.