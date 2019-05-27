Курс биткойна за сутки вырос на 9,4%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос почти на 9,4% и по состоянию на 11:00 мск достиг $8750,24 за единицу криптовалюты. В результате котировки вернулись к уровням середины мая 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap .

Почему биткойн вырос до максимума за год.

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, достигла $155,1 млрд.

Стоимость криптовалюты стала существенно расти в начале мая текущего года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыты".