Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефти

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Белоруссия отправила в РФ более 80 тыс. тонн некондиционной нефти из трубопровода "Дружба", чтобы в том числе освободить ветку в сторону Западной Европы. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
"С 24 мая 2019 года по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС "Унеча" началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС "Мозырь" после первого этапа ее вытеснения. На 00:00 часов 27 мая с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти", - говорится в сообщении.
Транспортировка чистой нефти в направлении Мозырского НПЗ и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки, добавили в концерне. НПЗ обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой.
"Введется строгий контроль качества на каждой стадии выпускаемой товарной продукции, а также жесткий контроль входного нефтяного сырья", - отметили в концерне.
При этом НПЗ "Нафтан" работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут - Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.
Ранее Россия и Белоруссия договорились о механизме вытеснения грязной нефти с территории республики. Откачка будет осуществляться реверсом по тем же трубам нефтепровода "Дружба" на территорию РФ, для ее хранения подготовлены емкости, заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
По его словам, объем реверса грязной нефти из Белоруссии составит около 1 млн тонн.