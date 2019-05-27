Службы такси обяжут следить за режимом труда и отдыха водителей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Законопроект о госрегулировании работы такси дополнят поправками о запрете эксплуатации автомобилей старше семи лет и о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя, после выработки которой он не сможет брать заказы. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

По словам депутата, доработанный ко второму чтению проект закона содержит значительно обновленные требования к легковым такси. В частности, каждый автомобиль такси предлагается оборудовать навигационной системой ГЛОНАСС для контроля всего маршрута от точки заказа до пункта прибытия.

"В транспорте будет вестись контроль за режимом труда и отдыха водителя, то есть каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он [водитель] вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет <...> Возраст легкового такси должен быть не более семи лет, по остальным деталям будет определять уже перевозчик", - добавил Москвичев.

Еще одно нововведение - персональная карта водителя, в которой будет фиксироваться история его работы в такси. "Теперь от одного перевозчика к другому с разными карточками бегать водитель не сможет. Сейчас это возможно, но мы это прекратим, карта всем будет блокировать такие вещи. Это будет фиксация работы водителя такси, как сегодня у нас в городском пассажирском транспорте", - сказал глава комитета.

Частично меняются и требования к оформлению машин: на левом и правом бортах передней части автомобиля будет указываться информация о предприятии, его лицензии и другие данные, чтобы пассажир мог сразу увидеть всю важную информацию о перевозчике.

В первом чтении законопроект был принят Госдумой в декабре 2018 года. Документ, в частности, устанавливает, что разрешение на работу таксистом на конкретном транспортном средстве будет выдаваться на срок не менее пяти лет, а также обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей использовать в качестве такси только машины, допущенные к участию в дорожном движении, обеспечивать техобслуживание, ремонт и предрейсовый контроль технического состояния такси, а также обязательные медосмотры водителей. Общий водительский стаж таксистов должен быть не менее трех лет.