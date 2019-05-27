В партии Зеленского отвергли идею прекращения сотрудничества Украины с МВФ

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Отказ Украины от сотрудничества с МВФ в настоящее время нецелесообразен, и руководство страны не пойдет по этому пути. Об этом заявил в понедельник глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Сегодня отказ от сотрудничества будет малоэффективным, и вряд ли Украина сможет по этому пути пойти", - сказал он на конференции в Киеве.

Разумков также анонсировал встречу президента Владимира Зеленского с представителями МВФ во вторник, 28 мая, где "будут расставлены все точки на "и".

На прошлой неделе в Киев прибыла миссия МВФ, которая ведет переговоры с властями по поводу текущих событий и экономической политики. По итогам работы миссия должна принять решение о выдаче Киеву очередного кредита на $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые влияют на решение МВФ, - доведение цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе и сокращение дефицита государственного бюджета. Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.