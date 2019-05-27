Число безработных в России за неделю сократилось на 2,2%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных снизилась в период с 15 по 22 мая на 2,2% и составила 769 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

"С 15 по 22 мая 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,2 % и составила 769,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 74 регионах, в десяти регионах отмечен рост, отметили в министерстве.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время или были в вынужденных отпусках, составила 103658 человек, добавили в министерстве.