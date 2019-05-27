Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей из-за проблем со стеклоочистителем

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский дилер Mazda - ООО "Мазда Мотор Рус" - отзывает в России 1678 автомобилей модели Mazda 3 из-за проблем со стеклоочистителем, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыв касается автомобилей, реализованных c сентября 2015 года по март 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей", - говорится в сообщении.

На Mazda 3 будет заменен передний блок управления оборудованием кузова, в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла. Все ремонтные работы будут бесплатными.