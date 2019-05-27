Медведев подписал постановление о субсидировании создания образовательного центра "Машук"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах предоставлении субсидий на создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук" на Северном Кавказе. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук", - говорится в тексте постановления.

Как отмечается, центр будет рассчитан на 300 человек единовременного пребывания. В центре должна быть инфраструктура, необходимая для проведения различного формата мероприятий всероссийского и международного уровня. Его создание предполагается завершить к 30 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что власти Ставропольского края намерены разработать проект строительства и реконструкции молодежного патриотического центра "Машук" в Пятигорске в 2019 году. Отмечалось, что строительство центра планируется начать к 2020 году на Комсомольской поляне у подножия горы Машук.

Ежегодно на этой территории проводится Северо-Кавказский молодежный форум, в котором участвуют тысячи молодых людей. Все годы для форума создавались временный палаточный лагерь, павильоны для проведения лекций и встреч с почетными гостями.