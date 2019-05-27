Титов представит Путину доклад о соблюдении прав бизнеса в России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов представит президенту Владимиру Путину в понедельник ежегодный доклад о состоянии дел с соблюдением прав бизнеса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ежегодно бизнес-омбудсмен представляет доклады по правам предпринимателей, как обстоят дела с этими правами, - отметил он. - И вот сегодня такой доклад будет главе государства в очередной раз представлен".

Песков добавил, что также в этот день Путин будет готовиться к саммиту Евразийского экономического союза в Нур-Султане, на который он отправится во вторник.