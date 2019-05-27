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Песков не комментирует отношения Украины с МВФ, так как это внутреннее дело

При этом представитель Кремля отметил, что речь идет о "реноме" Киева как надежного заемщика

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не намерен комментировать взаимоотношения Украины с МВФ, но констатирует, что вопрос касается реноме Киева.

"Это не наше дело комментировать заявления господина [украинского бизнесмена Игоря Коломойского], это внутренняя дискуссия, внутриукраинская. Конечно, мы не можем и не хотим комментировать", - сказал представитель Кремля журналистам.

При этом, говоря о предложении Коломойского объявить на Украине дефолт по внешнему долгу, Песков заметил, что "в данном случае речь идет о реноме страны как надежного заимствователя". "Известно, что существуют долговые обязательства [Украины], пока мы из этого исходим", - подчеркнул он.

Украина должна России $3 млрд.

Ранее Коломойский призвал президента Украина Владимира Зеленского отказаться от программы помощи МВФ или объявить на Украине дефолт по внешнему долгу.

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УкраинаРоссияКоломойский, Игорь ВалерьевичПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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