Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Два крупных страховщика ОСАГО - "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" - вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физлиц в Москве - 4118 рублей, которые были снижены в начале апреля. Собирается поднять тариф в Москве с 3590 рублей до февральского уровня 4118 рублей также компания ВСК. Об этом ТАСС сообщили представители компаний.
Тариф 4118 рублей также действует в "Росгосстрахе" и "РЕСО-Гарантии", у МАКСа он установлен на уровне 3600 рублей, у "Согаза" - 3309 рублей.
Средняя цена ОСАГО снижается после расширения коридора базовых ставок тарифа: средняя стоимость полиса для граждан в январе - апреле 2019 года снизилась на 5,6%, по данным Российского союза автостраховщиков, и на 3,8% для легковых авто, по данным ЦБ. Между страховщиками развернулась ценовая конкуренция, и тарифы меняются постоянно, говорили ранее в РСА. При этом и в союзе, и в ЦБ неоднократно подчеркивали, что более показательной является динамика средней премии, а не тарифных ставок. Реальная цена ОСАГО получается путем умножения базового тарифа на восемь коэффициентов.
Тарифы возвращаются
"Вследствие роста стоимости запчастей мы видим значительный рост средней выплаты по ОСАГО, как в Москве, так и в ряде других регионов России, что приводит к снижению рентабельности бизнеса компании. Именно поэтому в Москве мы были вынуждены вернуться к значению базовой ставки, которая действовала до 9 апреля 2019 года, и не исключаем корректировку тарифов еще в ряде регионов, где продолжается рост средней выплаты", - сказал директор департамента обязательных видов страхования "АльфаСтрахование" Денис Макаров.
По статистике РСА, средняя выплата выросла на 2,5%, до 66,0 тыс. рублей в январе - апреле. Базовый тариф ОСАГО для физлиц у "АльфаСтрахования" установлен с 20 мая на уровне 3600 рублей, в Москве 4118 рублей.
"Ингосстрах" также вернулся к тарифу 4118 рублей, который действовал до 11 апреля, поэтому, по сути, повышения тарифа не произошло, отметили в компании. "Понижение тарифа в Москве произошло 11 апреля, когда итоги первого квартала носили предварительный характер. После дополнительного анализа мы пришли к выводу, что нужно вернуться на прежние значения тарифа", - сказал руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.
В компании ВСК для московского региона с 10 апреля действует базовая ставка 3590 рублей, компания планирует ее увеличение до 4118 рублей, сообщил вице-президент - руководитель центра управления страховым портфелем ВСК Василий Бусаров. Ставка 4118 рублей для Москвы действовала до февраля, затем она была снижена до 3706, уточнил ТАСС представитель компании.
"По результатам I квартала и апреля мы видим некоторые тренды, в том числе связанные с ростом убыточности по жизни и здоровью. В этой связи компания планирует увеличение тарифов по ряду субъектов, в числе прочих - в Москве и Московской области", - объяснил Василий Бусаров. На майские праздники компания снижала тарифы в Москве до 3411 рублей, с 20 мая тарифы увеличены в Комсомольске-на-Амуре с 4118 рублей до 4524 рублей, и Якутии с 4118 рублей до 4464 рублей соответственно.
У еще двух крупных страховщиков ОСАГО - "РЕСО-Гарантия" и "Росгосстрах" - также действует тариф 4118 рублей для Москвы и области, следует из информации на сайтах компаний. У "Согаза" с 21 мая в Москве и области установлен тариф 3309 рублей для физлиц. Компания МАКС Москве и Московской области уменьшила базовую ставку 1 мая с 4118 рублей до 3 600 рублей, на вопрос о планах по ее изменению представитель компании пока не ответил.
"Последняя калибровка базового тарифа состоялась после майских праздников. В ряде городов и на ряде территорий (в том числе в Москве) базовый тариф был увеличен, в других - остался неизменным, а где-то - снизился", - сказал представитель "Росгосстраха". Он отметил, что тарифная политика компании зависит от ситуации на рынке, от динамики убыточности и от действий других страховщиков. "Мы и далее будем внимательно наблюдать за ситуацией на рынке ОСАГО и регулярно изменять тариф в соответствии с ней", - добавил он.
В феврале тариф в Москве был установлен размере 3699 рублей, добавил представитель Росгосстраха.
Реформа ОСАГО
Коридор базовых ставок тарифов ОСАГО с 9 января 2019 года расширился с 3432-4118 до 2746-4942 рублей, в результате средние цены начали снижаться. Ранее гендиректор "АльфаСтрахования" (лидер рынка ОСАГО) Владимир Скворцов говорил, что, по его мнению, тарифы ОСАГО после снижения начнут расти, так как растут выплаты.