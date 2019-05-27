Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве

Компании "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физлиц в Москве, которые ранее были снижены

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Два крупных страховщика ОСАГО - "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" - вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физлиц в Москве - 4118 рублей, которые были снижены в начале апреля. Собирается поднять тариф в Москве с 3590 рублей до февральского уровня 4118 рублей также компания ВСК. Об этом ТАСС сообщили представители компаний. Тариф 4118 рублей также действует в "Росгосстрахе" и "РЕСО-Гарантии", у МАКСа он установлен на уровне 3600 рублей, у "Согаза" - 3309 рублей.

Средняя цена ОСАГО снижается после расширения коридора базовых ставок тарифа: средняя стоимость полиса для граждан в январе - апреле 2019 года снизилась на 5,6%, по данным Российского союза автостраховщиков, и на 3,8% для легковых авто, по данным ЦБ. Между страховщиками развернулась ценовая конкуренция, и тарифы меняются постоянно, говорили ранее в РСА. При этом и в союзе, и в ЦБ неоднократно подчеркивали, что более показательной является динамика средней премии, а не тарифных ставок. Реальная цена ОСАГО получается путем умножения базового тарифа на восемь коэффициентов. Тарифы возвращаются "Вследствие роста стоимости запчастей мы видим значительный рост средней выплаты по ОСАГО, как в Москве, так и в ряде других регионов России, что приводит к снижению рентабельности бизнеса компании. Именно поэтому в Москве мы были вынуждены вернуться к значению базовой ставки, которая действовала до 9 апреля 2019 года, и не исключаем корректировку тарифов еще в ряде регионов, где продолжается рост средней выплаты", - сказал директор департамента обязательных видов страхования "АльфаСтрахование" Денис Макаров. По статистике РСА, средняя выплата выросла на 2,5%, до 66,0 тыс. рублей в январе - апреле. Базовый тариф ОСАГО для физлиц у "АльфаСтрахования" установлен с 20 мая на уровне 3600 рублей, в Москве 4118 рублей. "Ингосстрах" также вернулся к тарифу 4118 рублей, который действовал до 11 апреля, поэтому, по сути, повышения тарифа не произошло, отметили в компании. "Понижение тарифа в Москве произошло 11 апреля, когда итоги первого квартала носили предварительный характер. После дополнительного анализа мы пришли к выводу, что нужно вернуться на прежние значения тарифа", - сказал руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев. В компании ВСК для московского региона с 10 апреля действует базовая ставка 3590 рублей, компания планирует ее увеличение до 4118 рублей, сообщил вице-президент - руководитель центра управления страховым портфелем ВСК Василий Бусаров. Ставка 4118 рублей для Москвы действовала до февраля, затем она была снижена до 3706, уточнил ТАСС представитель компании.

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