В России запустили бета-версию антипиратского Реестра

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Медиа-коммуникационный союз (МКС) завершил разработку автоматизированного программного решения антипиратского Реестра, бета-версия которого представлена в понедельник журналистам в Москве.

"Реализация [антипиратского] меморандума - это яркий пример эффективной совместной работы правообладателей и интернет сервисов по борьбе с нелегальным распространением контента. Реестр содержит уже более 300 тыс. ссылок, - сказал президент МКС Михаил Демин. - Современное программное решение на основе самообучающихся систем значительно повысит эффективность борьбы с интернет-пиратством и будет способствовать дальнейшему росту потребления легальных видеосервисов".

По его словам, следующим шагом должно стать законодательное закрепление механизмов меморандума. "Разработка предложений к законопроекту ведется в МКС в конструктивном диалоге правообладателей и интернет-сервисов. Мы планируем завершить эту работу в июне", - добавил он.

Представитель МКС Лариса Нескороженкова пояснила, что над проектом работают все подписанты меморандума. "Мы взаимодействуем с Роскомнадзором, соответственно на следующем этапе - это будет Минкомсвязь и Минкультуры, и все заинтересованные стороны", - добавила она.

О системе

В бета-версии Реестра реализован функционал как подачи заявлений о нарушении прав для зарегистрированных правообладателей в ручном режиме, так и техническое решение для загрузки массивов URL-страниц напрямую из специализированных систем поиска нелегального контента. Такое решение многократно повысит скорость и эффективность работы с Реестром для крупных правообладателей, считают создатели.

Автоматизированное решение на основе специальным образом обученных нейросетей используется для анализа содержимого страниц, указанных в заявлениях правообладателей. Ручная проверка также используется в ряде случаев, при этом ее результаты направляются на дообучение сети. Таким образом, участие модераторов с развитием проекта будет требоваться все реже.

В соответствии с меморандумом администраторы интернет-сервисов не реже, чем раз в пять минут обращаются к Реестру за списком ссылок на нелегальный контент, после чего эти ссылки исключаются из поисковой выдачи, а размещенные аудиовизуальные произведения удаляются из видео-хостингов. Полная версия Реестра, как ожидается, будет выпущена до конца июля 2019 года.

О меморандуме

Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий был инициирован Роскомнадзором подписан в ноябре 2018 года между правообладателями и администраторами интернет-сервисов.

Свои подписи под документом поставили представители АО "Первый канал", ФГУП "ВГТРК", ООО "СТС медиа", АО "Газпром-медиа холдинг", ЗАО "Национальная медиа группа", "Ассоциации продюсеров кино и телевидения", "Ассоциации по стимулированию оборота легального контента в сети интернет "Интернет-видео", ООО "Яндекс", ООО "Мэйл.ру", ООО "Рамблер интернет холдинг", ООО "Руформ", ООО "Кинопоиск".