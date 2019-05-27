Якутия подпишет соглашения о сотрудничестве с предприятиями КНР в сфере туризма и экспорта

ЯКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Якутия, которая является главным региональным партнером российско-китайского "Экспо", проводимого в Харбине 15-19 июня, планирует подписать в рамках форума ряд соглашений с китайскими партнерами в сфере туризма, поддержки экспортных предприятий региона и строительства. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве по внешним связям и делам народов региона.

"Планируется подписать в рамках форума план совместных действий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Республики Саха (Якутия) и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян КНР от 22 марта 2004 года. Предмет - развитие межрегионального сотрудничества. Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) и Управлением культуры и туризма провинции Хэйлунцзян по организации взаимодействия с туристским рынком КНР", - рассказали в министерстве.

Для поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Якутии будут подписаны меморандумы о взаимопонимании между Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта республики и Комитетом по управлению Харбинской комплексной бондовой зоной, Комитетом по содействию международной торговле провинции Хэйлунцзян КНР.

В этом году Республика Саха (Якутия) определена главным региональным партнером российско-китайского "Экспо" с российской стороны. С китайской стороны данный статус предоставлен провинции Гуандун. В этом году в павильоне Республики Саха (Якутия) площадью в 400 кв. м предполагается разместить четыре тематические зоны с продукцией экспортно-ориентированных предприятий, презентацией инвестиционных, образовательных проектов и туристских маршрутов.

VI Российско-китайское "Экспо" состоится в Харбине (северо-восточная провинция Хэйлунцзян) с 15 по 19 июня. Главная тема мероприятия - сотрудничество Китая и России. Планируемая площадь выставки - около 86 тыс. кв. м. В этом году заявку на участие в VI российско-китайском "Экспо" подали 1360 компаний из 34 стран и регионов мира.