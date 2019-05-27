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Минэнерго надеется на согласование проекта хартии ОПЕК+ к встрече стран-участниц в июне

Документ уже давно подготовлен, отметил глава ведомства Александр Новак

СКОЛКОВО, 27 мая. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает, что проект хартии ОПЕК+ будет согласован к встрече министров стран - участниц сделки по сокращению добычи нефти, которая состоится в июне. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Он [проект], в принципе, давно подготовлен, сейчас проходит согласования. Этим занимается секретариат ОПЕК, взаимодействует со странами. Надеюсь, что к июньской встрече он будет согласован", - сказал Новак.

Проект хартии о сотрудничестве ОПЕК+ готовится с прошлого года, документ должен формализовать кооперацию стран на бессрочный период, начиная с 2019 года. На протяжении двух лет страны альянса регулировали добычу в рамках декларации о сотрудничестве. Проект хартии планировалось принять еще в декабре 2018 года, но он оказался не готовым к тому моменту.

Хартия не предусматривает юридических обязательств стран-участниц и не является уставом новой организации. После начала подготовки в США антикартельного законопроекта, известного как "акт NOPEC", в ОПЕК+ отказались от планов создания нового картеля на базе ОПЕК+ со штаб-квартирой в Вене. В настоящее время речь идет только о сотрудничестве в рамках добровольного альянса, чьи действия не преследуют регулирование цен на рынке нефти, а лишь нацелены на поддержание баланса.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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