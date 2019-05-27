Путин: залог как мера пресечения для бизнесменов не должен мешать работе предприятий

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что размер залога для бизнесменов, подозреваемых в совершении преступлений, должен коррелировать с величиной ущерба от преступления. Как заявил он на встрече с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, при этом такая мера пресечения не должна сказываться на работе предприятий и приводить к их остановке.

"Важна, конечно, сумма залога, - подчеркнул глава государства. - Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает". "С другой стороны, это тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны, не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать", - добавил он.

Путин подчеркнул, что ситуацию с залогом в целом необходимо внимательно проанализировать.

Титов обратился к президенту с просьбой поддержать идею об изменении законодательства и принятии разъяснений Верховным судом РФ в части регулирования залога. "У нас есть 106-я статья Уголовно-процессуального кодекса, которая подразумевает применение залога, и он сегодня применяется, но пока не очень часто", - посетовал уполномоченный. "Но если применяется, это же вопрос не в изменении законодательства, а в правоприменительной практике", - заметил на это президент.

Титов пояснил, что Верховный суд мог бы указать судам на использование залога как "первой возможной меры пресечения". "И чтобы суды в своих обоснованиях, если другая мера пресечения, обосновывали, почему не залог", - добавил он. "Это было бы, по нашему мнению, очень серьезное изменение, которое позволило бы предпринимателю не уходить от ответственности, с другой стороны, продолжать иметь возможность [вести бизнес], - сказал Титов. - Потому что [есть] еще одна цифра: в среднем 146 сотрудников, работников на предприятии теряли свою работу, если закрывается компания".