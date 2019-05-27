Акимов: Россия ускорила работу по ликвидации роуминга между странами ЕАЭС

ГОРКИ, 27 мая. /ТАСС/. Россия интенсифицировала работу по поэтапной ликвидации роуминга внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов, выступая на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"Через два дня, 29 мая, мы будем отмечать пятилетие со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе и по вашему поручению [поручению Медведева] мы интенсифицируем работу по поэтапной отмене роуминга со странами союза", - сказал Акимов.

Он напомнил, что в июне 2017 года был отменен роуминг между странами Евросоюза, что сыграло позитивную роль в процессе их интеграции.

Акимов подчеркнул, что процесс ликвидации роуминга на территории ЕАЭС - это длительный процесс и важно, чтобы не пострадали российские операторы связи. "Первым шагом станет принятие соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги завершения звонков. Проект документа внесен Россией, прорабатывается на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и мы рассчитываем, что в этом году мы согласуем документ для скорейшего его подписания", - сообщил вице-премьер.

Медведев отметил, что к этому процессу нужно "как следует подготовиться" и не ограничиваться только отменой роуминга. "Нужно выходить на единые стандарты оказания услуг, включая и отмену внутрисетевого роуминга, как собственно и готовится на внедрение связи пятого поколения. С учетом того, что мы сознаем единое экономическое пространство, нужно думать и о том, чтобы связь 5G в конечном счете заработала и в формате Евразийского союза", - сказал премьер-министр.