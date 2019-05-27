Правительство обсудит возможность снижения дивидендов "Транснефти" за 2018 год

СКОЛКОВО, 27 мая. /ТАСС/. Вопрос о снижении дивидендов "Транснефти" за 2018 год до менее 50% от чистой прибыли по МСФО изучается, окончательное решение примет правительство, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Сейчас этот вопрос еще изучается, - сказал министр. - Этот вопрос обсуждается, он будет обсуждаться в правительстве. Правительство примет окончательное решение".

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство при решении вопроса о дивидендах "Транснефти" намерено учесть выплаты компанией компенсаций из-за загрязнения нефти в экспортном трубопроводе "Дружба", которое привело к остановке транзита в Европу.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья

Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.