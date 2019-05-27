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Замминистра транспорта Пензенской области стал Сергей Буйлов

Ранее этот пост оставил Алексей Антипов, обвиняемый в получении взятки в 340 тыс. рублей

ПЕНЗА, 27 мая. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник представил на оперативном совещании в правительстве нового заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики Сергея Буйлова.

Ранее должность оставил Алексей Антипов, обвиняемый в получении взятки в размере 340 тыс. рублей.

"Хочу представить Буйлова Сергея Владимировича, который распоряжением от 27 мая текущего года назначен на должность заместителя министра - начальника управления транспортного обслуживания министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области. Надеюсь, что ваша работа будет эффективной и профессиональной", - сказал Белозерцев.

До настоящего времени Буйлов занимал должность гендиректора ОАО "Пензенское объединение автовокзалов". Ранее работал в органах внутренних дел, до 2014 годы возглавлял управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Как пояснили ТАСС в министерстве, после отставки Антипова и.о. замминистра назначен не был, работу курировал замначальника управления транспортного обслуживания министерства Алексей Мещеряков.

Должность замминистра стала вакантной после того, как 1 ноября 2018 года СК возбудил в отношении Антипова дело по статье 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение незаконных действий"). По данным следствия, Антипов получил от бизнесмена, которому помогал выигрывать конкурсы на транспортные перевозки, 340 тыс. рублей.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
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