Кабмин решил ввести с 2020 года механизм лизинга для покупателей российской сельхозтехники

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство решило ввести с 2020 года механизм лизинга для покупателей российской сельхозтехники, при этом отказавшись от прямого субсидирования. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Принять согласованную позицию Минсельхоза России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минфина России и ФАС России о целесообразности введения начиная с 1 января 2020 года механизма государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей при приобретении ими российской сельскохозяйственной техники путем субсидирования части затрат российских лизинговых организаций, связанных с передачей ими техники в лизинг на льготных условиях, либо посредством льготного кредитования на указанные цели взамен действующего механизма, предусмотренного постановлением", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе правительства, такое решение было принято по итогам совещания о мерах государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, проведенного заместителями председателя правительства Алексеем Гордеевым и Дмитрием Козаком.

При этом, начиная с 2020 года, признается утратившим силу постановления правительства России об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники.

По итогам совещания Минпромторгу и Минсельхозу совместно с заинтересованными федеральными органами поручено разработать документы о предоставлении субсидий лизинговым организациям на конкурентной основе исходя из заявленных значений показателя результативности использования таких субсидий. Кроме того, министерствам необходимо оценить возможность предоставления поддержки исключительно при передаче в лизинг техники, при производстве которой на территории России выполняются технологические операции и условия, в совокупности, оцениваемые определенным количеством баллов в соответствии с балльной оценкой.

Минсельхоз назначен главным распорядителем бюджетных средств при реализации такого механизма в отношении техники, а Минпромторг - главным распорядителем бюджетных средств в отношении иных видов российской промышленной продукции.

Позиция правительства

Как сообщил журналистам Илья Джус, официальный представителя вице-премьера РФ Дмитрия Козака, решения по отказу от системы субсидирования производителей сельхозтехники в пользу лизинга направлено на унификацию механизмов господдержки в промышленности, повышение эффективности и развитие конкуренции в данной сфере. "Приоритетным становится не лоббистский потенциал отраслевых игроков, а выбор конечного потребителя - сельхозпроизводителей, которые через механизм лизинга "голосуют рублем" за выбор техники надлежащего качества и цены от конкретного производителя", - подчеркнул он.

Меры поддержки правительства

В январе 2019 года глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое совершенствует правила получения компаниями субсидий на покупку сельхозтехники. Согласно документу, лимит объема субсидий корректируется, в том числе в зависимости от численности персонала. Для производителей с численностью персонала от 75 до 500 человек суммарный объем субсидий увеличен с 5% до 15%, а для производителей с численностью персонала от 500 до 1000 человек - с 12,5% до 20%.

Также, как сообщал тогда премьер-министр, теперь правительство будет субсидировать и сельхозтехнику для производства и послеуборочной обработки льна.

В 2018 году на субсидии для покупки сельхозтехники в федеральном бюджете было выделено 10 млрд рублей, а на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей.