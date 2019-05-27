Качественная российская нефть поступила в Чехию

ПРАГА, 27 мая. /ТАСС/. Российская нефть, соответствующая стандартам, в понедельник поступила в Чехию по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщила журналистам представитель государственной компании - оператора национального нефтепровода Mero Радомира Долежалова.

"Поставки качественной российской нефти возобновились в полдень [13:00 мск] в понедельник, - подчеркнула она. - Прокачка осуществляется через Словакию, в которую сырье поступает транзитом через Украину".

В понедельник соответствующую стандартам российскую нефть, поступающую по "Дружбе", должен получить специализирующийся на ее переработке нефтехимический комбинат в городе Литвинов, расположенный на северо-западе республики.

С 1 мая нефтехимическому холдинга Unipetrol, в собственности которого находится предприятие в Литвинове, нефть выделялась из государственных резервов. 13 мая правительство республики приняло решение о выделении второй партии сырья в объеме 100 тыс. т.

В конце апреля российская нефть, поставляемая по нефтепроводу "Дружба" в Европу, оказалась загрязнена органическими хлоридами. Транзит был приостановлен.