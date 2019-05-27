Путин назвал недопустимым увеличение нагрузки на бизнес за счет новых видов проверок

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает недопустимым увеличение административной нагрузки на бизнес за счет использования новых видов проверок. Об этом он заявил на встрече с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Бизнес-омбудсмен рассказал, что, несмотря на снижение на 41% числа проверок, количество штрафов возросло, а вместо старых видов проверок под контролем прокуратуры сегодня используются новые: так называемые проверки по КоАП, административные расследования, мониторинги, специальные проверки по поручениям региональных властей. По словам Титова, "статьи-рекордсмены, по которым административная нагрузка растет, прежде всего связаны с транспортом", в том числе с системой "Платон". При этом, продолжил он, системы автоматического контроля на дороге работают со сбоями, когда, например, выписываются штрафы за нарушение габаритных размеров грузовика из-за раздувшегося на ветру мягкого тента.

Путин в ответ согласился, что, "если там тент ветром раздуло, а за это человека наказывают, хотя нет никакого нарушения на самом деле, с этим со всем нужно разобраться".

"Конечно, многие вещи, о которых вы сейчас сказали, несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой, недопустимы, с этим нужно бороться, так же как, вы сейчас сказали, с избыточным либо неточным контролем на дорогах. Нельзя допустить, чтобы люди страдали, чтобы конкретные предприятия от этого страдали", - подчеркнул президент.