ОСК начнет строительство новых ледоколов на Балтзаводе в Петербурге до конца 2019 года

КАЛИНИНГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует начать строительство серийных ледоколов на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге до коца текущего года. Об этом сообщил журналистам в понедельник в Калининграде президент ОСК Алексей Рахманов.

"Надеемся, что несмотря на инициацию конкурсных процедур, опыт и уникальные возможности Балтзавода будут востребованы, и мы начнем строительство четвертого и пятого корпусов, или третьего и четвертого серийных ледоколов до коца текущего года", - сказал Рахманов, уточнив, что пока контракты на строительство судов не заключены, но это только вопрос времени.

В субботу, 25 мая, на Балтийском заводе в Петербурге состоялась церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал". С кораблями этой серии связывается освоение Северного морского пути. Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 должны стать самыми мощными ледокольными судами в мире.

После завершения строительства суда этого проекта должны обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике. Они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы в том числе будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.