Титов сообщил о снижении числа проверок предпринимателей в России на 41%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Число проверок бизнеса в России снизилось на 41%, однако возросло количество штрафов. Об этом в понедельник сообщил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Первое, хотел бы сказать, что число проверок снизилось, причем значительно снизилось, на 41%. Но есть и другая сторона медали. К сожалению, при том, что число проверок снизилось, растут штрафы, то есть их количество", - сказал он на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Титов отметил, что это приводит к росту финансовой нагрузки на предпринимателей. "В общем, пока такое отношение: большинство предпринимателей в целом заявило, они считают, что административная нагрузка на них возросла, даже не снизилась, а возросла", - сказал он.

Так, по словам Титова, наибольший рост количества штрафов, в том числе, замечен в транспортной отрасли. "Это и [система] "Платон", и превышение массы или так называемых габаритов транспортного средства, это контроль на дорогах. Сегодня, в общем, это выливается уже в серьезные цифры", - сказал бизнес-омбудсмен. Он добавил, что это может быть связано с тем, что технически механизм взымания штрафов не налажен.

Уполномоченный также сообщил, что на смену старых видов проверок (плановых и внеплановых) приходят проверки по КоАП, административные расследования, мониторинги, региональные администрации дают задания на специальные проверки. По словам Титова, они проходят без контроля прокуратуры. "Поэтому мы видим, что Роспотребнадзор [возбуждает], например, до 25% дел против бизнеса [в результате] именно таких проверок, которые не подконтрольны прокуратуре. А число штрафов - 20% уже от общего количества штрафов от этих специальных видов проверок", - пояснил он.