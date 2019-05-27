Решение о параметрах демпфера в нефтяной сфере на 2020 год примут в течение двух дней

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минфин РФ планирует в ближайшие два дня окончательно согласовать параметры демпфирующего механизма нефтяной отрасли на 2020 год и последующие годы. Сейчас министерство просчитывает эффект для бюджета от предоставленной Минэнерго в прошлую пятницу формулы демпфера, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Нам немного нужно времени, чтобы эффект для бюджета просчитать - выпадающие доходы. Это займет пару дней - не больше, на этой неделе, - сказал он. - Они сделали предложение - мы теперь его обсчитываем, о корректировке формулы".

К настоящему времени министерства согласовали параметры демпфера только на 2019 год.

Сазанов подчеркнул, что если выпадающие доходы в результате подсчета превысят заявленный уровень, то Минфин скорректирует формулу демпфера.

Ранее сообщалось, что Минфин и Минэнерго должны были согласовать параметры демпфирующего механизма на 2020 год на встрече в конце минувшей недели.

Как сдерживают цены на топливо

В конце 2018 года правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, которое будет действовать до июля этого года.

В рамках соглашения действует демпфирующий механизм. Он предусматривает, что правительство возмещает компаниям до 60% разницы недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Однако если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, компании должны сами доплачивать в бюджет.

После того, как в первом квартале этого года демпфер сработал в обратном направлении (то есть нефтяники были вынуждены платить государству), компании настояли на снижении цен в формуле демпфера - с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну бензина и с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну дизельного топлива.

Потери бюджета РФ от такой корректировки, по оценке Минфина, могут достигать 200 млрд рублей.