ФАС отложила рассмотрение дела против сервисов по поиску работы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отложила рассмотрение дела в отношении сервисов по поиску работы Headhunter, Superjob и Rabota.ru, которые обвиняются в ограничении использования программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России удовлетворила ходатайство компании Headhunter об отложении дела. Дело отложено. Также комиссия приняла решение о выделении дел в отдельное производство в отношении каждого из ответчиков", - сказали в пресс-службе ФАС, не уточнив, на какой срок отложено рассмотрение дел.

Дело против сервисов по поиску работы возбуждено в середине апреля. Тогда ФАС установила, что клиенты сервиса по автоматизированному подбору персонала столкнулись с проблемами при работе с одним из сервисов по поиску работы. Так, отметили в ведомстве, этот ресурс, ссылаясь на свои условия использования сервиса, начал блокировать учетные записи работодателей, использующих сторонние сервисы по автоматизированному подбору персонала при работе с сервисом по поиску работы.

Как указывала антимонопольная служба, условия использования Headhunter, Superjob и Rabota.ru содержат положения, запрещающие использование подобного ПО. При этом данные ресурсы занимают доминирующее положение на рынке поиска работы в интернете.

Закон о защите конкуренции запрещает субъектам, занимающим доминирующее положение, создавать препятствия доступу на рынок другим лицам, напомнили в ФАС.