Медведев: набсовет ВЭБ.РФ обсудит поставку энергооборудования в Узбекистан

ГОРКИ, 27 мая. /ТАСС/. Набсовет ВЭБ.РФ обсудит поставку российского энергетического оборудования в Узбекистан. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Рассмотрим некоторые другие вопросы, включая поставки российского энергетического оборудования и материалов в Узбекистан, посмотрим, как в целом работает такой институт, как фабрика проектного финансирования", - сказал он, отметив, что по линии ВЭБ.РФ в последнее время предпринят был целый ряд шагов, чтобы дать старт этим проектам. Медведев констатировал, что "в портфеле довольно много предложений на эту тему, причем, на значительные суммы".

Глава правительства также добавил, что на предстоящем заседании набсовета предстоит обсудить ряд промышленных проектов, финансируемых с помощью этого института развития. "Это такие крупные проекты, например, как "Ангстрем-Т" в Зеленограде, это касается нашей микроэлектронной промышленности. Они необходимы для развития всей инфраструктуры цифровой экономики и в рамках тех мероприятий, которые [проводятся] по линии ВЭБ", - сказал он.