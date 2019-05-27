ОСК планирует начать восстанавливать работу верфи "Красные Баррикады" к середине июня

КАЛИНИНГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает к середине июня завершить процедуры по приобретению имущества верфи "Красные Баррикады", признанной банкротом в Астрахани, и приступить интеграции предприятия в работу судостроительного кластера. Об этом сообщил журналистам в Калининграде в понедельник президент ОСК Алексей Рахманов.

"Мы готовимся к торгам, которые будет проводить Сбербанк от имени всех кредиторов, мы приблизительно представляем параметры этой сделки. <...> Я думаю, что мы до середины июня уже сможем пройти конкурсные торги и приступить к интеграции, возобновлению производственной деятельности "Красных баррикад", - сказал он.

Рахманов отметил, что в случае успеха в сделке по приобретению имущества "Красных Баррикад" ОСК сможет создать в Астрахани судостроительный кластер "который будет способен производить до 12 судов типа река-море в год" по конкурентоспособной цене. Свой вклад в строительство судов сможет внести каждое предприятие, которое останется в периметре кластера.

Ранее сообщалось, что ОСК планирует в ближайшее время приобрести имущество одного из крупнейших и старейших судостроительных заводов Астраханской области "Красные Баррикады", который в 2017 году был признан банкротом, а также поможет в восстановлении работы верфи. В частности, по данным региональных властей, на территории завода может быть введен льготный режим особой экономической зоны.