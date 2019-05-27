ОАК подал в суд на украинский концерн "Антонов"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала иск в Арбитражный суд города Москвы в отношении украинского концерна "Антонов", следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 23 мая, к производству пока не принят, о других подробностях не сообщается.

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основных компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ.

"Антонов" занимается разработкой, производством и ремонтом самолетов серии "Ан". Был основан как опытно-конструкторское бюро на Новосибирском авиазаводе под руководством Олега Антонова. С 1952 года предприятие находится в Киеве. Самые известные модели самолетов - Ан-2 ("кукурузник"), пассажирский Ан-24, крупный грузовой Ан-124 ("Руслан"), самый большой в мире самолет Ан-225 ("Мрия").