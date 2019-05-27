ЦБ и большинство банков РФ пользуются отечественными средствами информационной защиты

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ЦБ и большинство российских кредитно-финансовых организаций используют отечественные средства информационной защиты, сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на пресс-конференции в ТАСС.

"В большинстве организаций кредитно-финансовой сферы, тем более в Центральном банке, средства защиты используются в большей степени полностью импортозамещенные. Да, безусловно, какой-то процент иностранных средств найти можно. Но то, в каком направлении сейчас идет развитие отечественного рынка обеспечения средств информационной безопасности, говорит о том, что и здесь мы постепенно темпы наращиваем", - сказал Сычев.

По его словам, большинство автоматизированных банковских систем также являются отечественными.

"Что касается средств, на которых работают банки с точки зрения операционных задач, то здесь ситуация тоже не такая плачевная, например, как в других отраслях. Большая часть автоматизированных банковских систем - это разработка российских производителей. Да, безусловно они разработаны на средствах, на которых работают и все остальные, то есть средства разработки оказываются импортными, но сам программный код, сами права находятся у компаний, находящихся под контролем российских физических лиц, граждан Российской Федерации", - уточнил Сычев.

Кроме того, немало российских компаний выводят свои средства обеспечения информационной безопасности не только на отечественный, но и на международный рынок.