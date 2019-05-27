Критериям модернизации ТЭС по квоте кабмина соответствуют только 1,78 ГВт мощностей

МОСКВА/СКОЛКОВО, 27 мая. /ТАСС/. Критериям для включения тепловых электростанций (ТЭС) в программу модернизации энергомощностей по правительственной квоте соответствуют только 1,783 ГВт мощностей из заявленных на рассмотрение комиссии 10,155 ГВт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго РФ.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что проекты реконструкции тепловых электростанций для включения в программу модернизации в рамках правительственной квоты будут отобраны на заседании правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики во второй половине мая.

Заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич сегодня сообщил журналистам, что заседание комиссии состоится 29 мая. Он отметил, что для рассмотрения комиссией подано большое количество заявок.

"Предложений много, комиссия состоится 29 числа", - сказал он, отметив, что при отборе проектов для включения в программу модернизации энергомощностей будет учитываться социальная значимость объекта и состояние оборудования.

В конце января правительство России одобрило подготовленную Минэнерго программу модернизации тепловых мощностей, устанавливающую правила привлечения инвестиций в реконструкцию изношенного оборудования на станциях. Программа модернизации теплоэлектростанций рассчитана на 10 лет - с 2022 по 2031 год. Отбор проектов для модернизации с вводом в 2022-2024 годах проводится в 2019 году. За три года планируется модернизировать 11 ГВт энергомощностей.

Как сообщало ранее Минэнерго, из этого объема 15% будет выбрано правительственной комиссией по обоснованиям заинтересованных ведомств.