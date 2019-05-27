Росавиация запретила Nordwind использование двух самолетов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Росавиация запретила авиакомпании Nordwind использование двух самолетов - Airbus A321 (бортовой номер VP-BHN) и Airbus A330 (VP-BUB). Это следует из материалов на сайте Росавиации.

Как следует из документов, у обоих самолетов аннулирована эксплуатационная спецификация "на основании акта внеплановой проверки". Ограничения были введены в марте на самолет A330 и мае - на A321.

В марте Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта восьмой крупнейшей российской авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) в части выполнения полетов. Маршруты авиакомпании должны быть выстроены таким образом, чтобы запасной аэродром находился максимум в часе полета от любой точки маршрута.

В ведомстве также отметили, что "ограничение не связано с финансово-экономическим состоянием компании и направлено на повышение уровня безопасности полетов".

Росавиация аннулировала специальные разрешения авиакомпании, касающиеся полетов с применением правил ETOPS. Правила полетов увеличенной дальности (ETOPS) - это правила полетов относительно удаленности самолета от запасного аэродрома на более чем 60 минут.

Авиакомпания "Северный ветер", летающая под брендом Nordwind, в 2018 году перевезла 4,9 млн пассажиров. Выполняет полеты на самолетах Boeing 737-800NG, Boeing 777, Airbus A321 и A330. Как следует из информации на сайте авиакомпании, компания до введения запрета эксплуатировала 30 самолетов.