ФТС может получить право производить дознание по делам о контрабанде алкоголя и сигарет

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России может получить право проводить дознание по делам о контрабанде алкоголя, сигарет и ряда других товаров. Соответствующий проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Подавляющее большинство преступлений, связанных с нарушением требований законодательства во внешнеторговом обороте, в том числе с незаконным перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выявляется таможенными органами, к исключительной компетенции которых отнесено совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля", - говорится в материалах Минфина, подготовившего законопроект.

Наряду с этим, отмечают в ведомстве, значительное число противоправных деяний выявляется таможенными органами в результате проводимых в рамках компетенции оперативно-розыскных мероприятий. Это в полной мере относится к контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, животных и водных биологических ресурсов, алкогольной и табачной продукции, наличных денежных средств, ответственность за которую установлена статьями 200.1, 200.2 и 226.1 Уголовного кодекса (УК). Их доля в структуре выявляемых таможенными органами преступлений составляет более 30%.

"В настоящее время таможенные органы правомочны в полном объеме в форме дознания расследовать лишь уголовные дела о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей и контрабандой наличных денежных средств и денежных инструментов, предусмотренных частями 1, 2 статьи 194 и частью 1 статьи 200.1 УК РФ. При этом преступления, предусмотренные частью 2 статьи 200.1 и статьями 226.1, 200.2 УК РФ, фактически не являются более сложными для расследования, чем уголовные дела об уклонении от уплаты таможенных платежей, а отсутствие необходимости устанавливать причиненный ущерб существенно упрощает доказывание", - подчеркивают в Минфине.

Как ожидается, внесение предлагаемых изменений в законодательство позволит снизить нагрузку на следственные подразделения правоохранительных органов, в которые за период с 2014 по 2018 год ФТС было передано по подследственности свыше 8,5 тыс. уголовных дел, а также более 12 тыс. сообщений о преступлениях. При этом результаты анализа таких дел свидетельствуют о наличии уголовных дел, которые принимаются к производству со значительной задержкой или расследование которых не завершается положительным результатом.