Технология ускоренной заморозки рыбы внедрена на Салехардском комбинате на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Салехардский комбинат в Ямало-Ненецком автономном округе внедрил технологию, которая позволяет сократить время заморозки рыбы более чем в 12 раз, сообщил в понедельник ТАСС заместитель директора по производству Сергей Межаков.

"На комбинате внедрили новый метод заморозки рыбной продукции, который превосходит любые известные методы, даже шоковый. Вся продукция, попадая в морозильную камеру, замораживается практически мгновенно, что позволяет сохранить структуру, улучшить пищевую ценность и сберечь максимум вкусовых качеств", - сказал Межаков.

По его словам, новый метод позволяет одновременно заморозить более двух тонн свежей рыбы за час-два против прежних 12-24 часов. "Для примера, тушка налима весом 2,4 кг замораживается за 15 минут. Кулинарная продукция [пельмени, фарш и так далее] замораживаются за 15 минут против прежних пяти-шести часов", - добавил он.

Межаков отметил, что для запуска новой технологии было модернизировано действующее оборудование предприятия, финансовых вложений это не потребовало. "С помощью данного способа кристаллов льда образуются меньше, чем при любом другом способе заморозки. Качество рыбы после размораживания не отличается от охлажденной ни по весу, ни по органолептическим параметрам. При этом для рыбы различных пород или рыбной продукции предусмотрены разные режимы заморозки", - уточнил он.

На предприятии ожидают, что внедрение данной технологии позволит сэкономить количество затрачиваемой электроэнергии при использовании морозильного оборудования как минимум в 14 раз.

Ранее директор комбината Денис Малышев сообщал ТАСС, что комбинат планирует расширить производственные мощности к 2020 году, что позволит принимать у рыбодобывающих предприятий региона от 4,5 до 6 тыс. т рыбы в год. В 2019 году планируется приобрести 3,5 тыс. т рыбы.

Салехардский комбинат - старейшее рыбоперерабатывающее предприятие ЯНАО. Оно производит более 60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции, которая представлена в крупных торговых сетях Тюменской области, Москвы, Петербурга и ряда регионов РФ.