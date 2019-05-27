ЕС не будет сокращать экспорт машин в США под давлением Вашингтона

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Страны Евросоюза не намерены в одностороннем порядке ограничивать экспорт своих автомобилей, запчастей и комплектующих в США, как этого требует американская администрация. Такое решение приняли в понедельник министры торговли 28 стран сообщества на плановом заседании Совета ЕС по вопросам внешней торговли в Брюсселе.

Администрация Дональда Трампа 17 мая приняла решение отложить на полгода введение торговых пошлин в 25% на ввозимые автомобили из стран ЕС и Японии, выдвинув своим ближайшим партнерам требование добровольно ограничить свой экспорт на американский рынок, объемы которого якобы угрожают национальной безопасности США.

"Европейские страны будут продолжать соблюдать нормы и квоты ВТО", - заявил, отвечая на вопрос о позиции США по автопрому, замминистра иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан. "Мы не рассматриваем ограничение экспорта", - указала в свою очередь министр торговли Швеции Анна Линде.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, высказалась мягче, отметив что министры "рассматривали вопросы торговых отношений с США и приветствовали решение Вашингтона отложить введение пошлин на экспорт продукции европейского автопрома". Она также подчеркнула, что, с точки зрения Евросоюза, европейский экспорт "не является угрозой американской нацбезопасности".

Ранее Еврокомиссия заявила, что в случае введения пошлин на европейские автомобили ЕС введет новый пакет торговых пошлин на широкий список американских товаров.

C 2013 по 2016 год ЕС и США вели напряженные переговоры о подписании соглашения о Трансатлантической свободной торговле и свободных инвестициях (TTIP) - еще до прихода Дональда Трампа в Белый дом - в связи с опасениями промышленного и аграрного лобби в как в ЕС, так и в США, что свободная торговля подорвет целые отрасли их экономик. Сейчас этот проект, который носил амбициозное название "экономического НАТО", похоронен.