"Газпром", "Роснефть" и Роснедра пока не нашли компромисса по лицензиям на шельфе Арктики

СКОЛКОВО, 27 мая. /ТАСС/. "Газпром", "Роснефть" и Роснедра пока не нашли оптимального решения по корректировке условий лицензий компаний по геологоразведке и добыче на шельфе Арктики для выполнения прописанных в них обязательств. Об этом сообщил журналистам руководитель Роснедр Евгений Киселев. Соответствующая встреча главы ведомства с менеджментом "Газпрома", "Газпром нефти" и "Роснефти" прошла в апреле.

"Мы пока подвисли с этим решением [о корректировке лицензионных обязательств на шельфе]. Мы собрали данные, но там нет приемлемых решений ни для нас, ни для компаний", - сказал Киселев.

По его мнению, вопрос заключается в "экономической ситуации и выделении объемов". "Есть компании-интересанты, которые умеют делать бизнес, умеют делать сейсмику. Нужно найти баланс, который подразумевал развитие проектов на шельфе, но при этом привел бы деньги от недропользователей, я имею ввиду, "Роснефть" и "Газпром". Мы пока такого рецепта не смогли найти. Компании перевыполняли объемы работ по сейсмике, подошло время для бурения, а бурения в этих условиях невозможно", - сказал Киселев.

Отобрать лицензии - не выход

При этом глава Роснедр добавил, что не считает целесообразным продление сроков геологоразведочных работ для "Газпрома" до 20 лет.

"Я уже неоднократно говорил, что не считаю это [продление сроков геологоразведки] целесообразным. Длинные деньги - это всегда большие затраты на дисконтирование", - сказал он.

"Единственный механизм, которым мы располагаем - это замораживание активов. Тут возникает необходимость введения своеобразного механизма: плати или уходи. Мы обсуждаем, можно ли свести их программы ["Газпрома" и "Роснефти"] и свои программы, выработать совместное решение, может, мы можем поработать на участках, которые разделяют их лицензионные зоны с тем, чтобы у нас было большее геологическое понимание и был синергетический эффект", - отметил Киселев.

При этом он указал, что Роснедра не рассматривают вариант отзыва лицензий у компаний. "Отобрать лицензии на шельфе - это не решение проблемы, заставить компании работать - тоже не решение проблемы", - добавил глава ведомства.

В настоящее время к разработке шельфа Арктики допущены только "Газпром" и "Роснефть", на выдачу новых лицензий введен временный мораторий - до исполнения обязательств по текущим. При этом глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщал журналистам, что министерство готово допустить к шельфу частные и иностранные компании при наличии интереса с их стороны. При этом, по словам Кобылкина, "очередей из желающих" он не наблюдает.