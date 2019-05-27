Амурский завод по производству метанола получит 4,9 млрд рублей господдержки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Государственная поддержка проекта по производству метанола в городе Сковородино Амурской области составит 4,9 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Проект по созданию производства метанола на базе собственного железнодорожного нефтеналивного терминала в Сковородино реализует компания "Технолизинг" (входит в Группу ЕСН) с 2014 года. Планируется, что объем производства составит около 1 млн т в год.

"Они просят 4,9 млрд рублей бюджетных средств на строительство инфраструктуры. <...> Сегодня подкомиссия единодушно приняла решение этот проект поддержать. Одобрено выделение этих средств", - сказал Трутнев по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

Он добавил, что источники финансирования пока прорабатываются. Вице-премьер также отметил, что частные инвестиции в проект составляют 49 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 270 рабочих мест.