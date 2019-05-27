Южнокорейский оператор LG Uplus продолжит использовать оборудование Huawei

ТАСС, 27 мая. Один из крупнейших южнокорейских операторов мобильной связи LG Uplus продолжит эксплуатацию оборудования компании Huawei, несмотря на торговую войну Китая и США. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap.

"Мы не сможем отказаться от использования оборудования Huawei, поскольку обеспокоены возможной негативной реакцией со стороны Китая. Однако, учитывая позицию США, в краткосрочной перспективе будет непросто закупать новое телекоммуникационные устройства этой компании в ходе торгов", - приводит слова источника агентство. Как поясняют в LG Uplus, решение продолжить использование оборудования Huawei связано с приемлемой ценой и надежностью.

Устройства Huawei установлены на 30% вышек LG Uplus, работающих на базе стандартов 4G и 5G. Помимо этого, компания обнародовала планы увеличить количество базовых станций 5G до 80 тыс. до конца 2019 года по всему Сеулу и прилегающей к нему провинции Кёнгидо.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу 17 мая. По данным южнокорейских СМИ, представители бизнеса Республики Корея могут понести убытки в несколько миллиардов долларов от приостановки импорта продукции Huawei.