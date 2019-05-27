ЦБ обнаружил вывод активов из тольяттинского РТС-Банка

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в тольяттинский Банк развития технологий и сбережений (РТС-Банк), у которого 14 марта была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

"Временная администрация по управлению АО "РТС-Банк" в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, имевших сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком", - отметили в ЦБ.

По оценке временной администрации, стоимость активов РТС-Банка не превышает 0,9 млрд рублей при обязательствах перед кредиторами в размере более 1,3 млрд рублей.

По данным регулятора, РТС-Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, а трудности в реализации кредитуемых строительных проектов привели к тому, что более 60% кредитного портфеля были сформированы проблемной и безнадежной задолженностью. Более того, кредитная организация осуществляла не прозрачные для ЦБ операции, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. За последний год ЦБ четыре раза применял меры в отношении РТС-Банка, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта 2019 года РТС-Банк занимал 332-е место в банковской системе РФ.