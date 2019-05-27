Правительство может направить на поддержку "Ангстрем-Т" 21 млрд рублей

ГОРКИ, 27 мая. /ТАСС/. Правительство может направить на поддержку "Ангстрем-Т" - отечественного предприятия микроэлектроники (100% акций компании принадлежит ВЭБ.РФ) 21 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации развития Игорь Шувалов.

"Для следующего этапа развития предприятия "Ангстрем-Т" нам несколько месяцев назад утвердили лимит 4,5 млрд рублей, для того, чтобы мы обеспечили бесперебойную работу предприятию. Но сегодня мы рассматривали следующую фазу развития и общий лимит финансирования - почти 21 млрд рублей. Министр финансов (Антон Силуанов - прим. ТАСС) подтвердил, что необходимые средства в бюджете зарезервированы", - сказал Шувалов.

Он напомнил, что 19 марта председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассматривал этот вопрос на совещании.

"Мы в данном случае являемся агентом от правительства, создали для этих целей специальное общество и будем в тесном взаимодействии с правительством и под руководством Юрия Борисова [вице-премьер РФ] эту тему вести. И надеемся, что это будет успешный проект", - уточнил глава ВЭБ.РФ.

Он подчеркнул, что все обозначенные средства будут выделены для поддержки завода из федерального бюджета и риски по возврату денежных средств будет нести РФ. "Это большая линия на несколько лет. Мы оформляем эти денежные средства как кредит, как кредитные средства, может быть, какие-то из этих средств будут внесены в уставный капитал. Мы еще структуру сделки посмотрим. Что из того будет возвратным, что нет, покажет время", - пояснил Шувалов.

Консолидация акций "Ангстрем-Т" и банкротство

В начале января стало известно, что ВЭБ.РФ стал владельцем 100% акций "Ангстрем-Т". Также госкорпорация подала в Арбитражный суд Москвы два иска о признании банкротом занимающейся производством микросхем компании "Ангстрем-Т". Как сообщал ТАСС представитель госкорпорации, подача исков является технической мерой.

АО "Ангстрем-Т" основано 10 июня 2005 г. для создания контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий. ВЭБ.РФ выступает основным кредитором проекта. Суммарный объем инвестиций в проект составил 896 млн евро, участие Внешэкономбанка - 815 млн евро.