Бурятия получит 278 млн рублей дополнительно в рамках единой субсидии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство РФ перераспределило средства единой субсидии на строительство социальных объектов в регионах Дальнего Востока. Бурятия дополнительно получит 278 млн рублей, сообщил в понедельник вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В марте подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке одобрила план социального развития центров экономического роста, согласно которому Бурятии выделена единая субсидия в 6 млрд рублей.

"Только одному субъекту мы добавили [средства] - 278 млн [рублей] Бурятии, потому что там было немножко неровно. Мы средства выделяем в целом в зависимости от населения территории. Там было некоторое выпадение - регион новый. Нам надо было эту деформацию устранить", - сказал вице-премьер по итогам заседания подкомиссии.

Трутнев пояснил, что перераспределение средств по остальным регионам носит технический характер и связано с экономией средств, ускорением сроков строительства относительно проектных. Он добавил, что существенных отклонений от сроков и опасений с точки зрения реализации проектов нет.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне прошлого года. До 2020 года на Дальнем Востоке будут реализованы 193 мероприятия: строительство и модернизация школ, детских садов, больниц, культурных центров и т. д.

В начале ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. На эти два региона начали распространяться механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.