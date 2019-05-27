Правкомиссия одобрила включение электронных сигарет в список подакцизных товаров

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и вейпы) становятся подакцизными товарами. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

"Уточняются отдельные положения Налогового кодекса по вопросам акцизов, в частности, определяются электронные системы доставки никотина, признаваемые подакцизным товаром", - говорится в документе.

В июне 2018 года пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака сообщил о решении правительства отказаться от идеи введения раздельного регулирования для рынка электронных сигарет и обычных. Рынок вейпов и электронных систем нагревания табака законодательно не регулируется, их потребление никак не ограничено. Действуют лишь стандарты на нагреваемый табак и на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов), однако их применение является добровольным.

Согласно оценкам табачных компаний, по итогам 2018 года объем рынка никотиносодержащей продукции (электронные сигареты, жидкости для них и системы нагревания табака) может превысить 40 млрд рублей, что составит более 2,5% от общего рынка табачной продукции.