Реконструкция пассажирского порта в Петербурге обойдется более чем в 200 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" планирует направить более 200 млн рублей на реконструкцию, предусматривающую строительство здания таможенного досмотра, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Петербурга.

"Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект соглашения с АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" о застройке земельного участка площадью свыше 328 тыс. кв. м по адресу: Василеостровский район, берег Невской губы В. О., дом 1А. Проектом предусматривается строительство на данном участке здания таможенного досмотра и оформления товаров для оперативной разгрузки и погрузки грузовых транспортных средств и хозяйственного корпуса вспомогательного назначения для размещения производственного и инженерно-технического персонала", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, объем планируемых инвестиций составит свыше 200 млн рублей. Срок строительства объекта и действия соглашения о застройке земельного участка - 36 месяцев. После завершения работ в морском порту планируется круглогодичное паромное сообщение с возможностью приема грузовых автотранспортных средств (еврофур, евротентов).

АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" владеет одноименный портом. В 2018 году в порт зашло 270 круизных судов, в 2019 году ожидается 262 корабля.