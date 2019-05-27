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"Аэрофлот" объяснил задержку рейса Париж - Москва проверкой анонимного сообщения

Содержание сообщения не уточняется

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Париж - Москва будет задержан из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В аэропорт Шарль де Голль поступило анонимное сообщение, поэтому правоохранительные органы Франции совместно с представительством "Аэрофлота" проверяют поступившую информацию", - сказали в пресс-службе "Аэрофлота", не уточнив содержание сообщения.

Компания провела оповещение пассажиров, отметили в пресс-службе.

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