"Аэрофлот" объяснил задержку рейса Париж - Москва проверкой анонимного сообщения

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Париж - Москва будет задержан из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В аэропорт Шарль де Голль поступило анонимное сообщение, поэтому правоохранительные органы Франции совместно с представительством "Аэрофлота" проверяют поступившую информацию", - сказали в пресс-службе "Аэрофлота", не уточнив содержание сообщения.

Компания провела оповещение пассажиров, отметили в пресс-службе.