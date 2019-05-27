Посол КНР: Китай и Россия договорились не участвовать в экономическом форуме в Манаме

КАИР, 27 мая. /ТАСС/. Китай и Россия намерены бойкотировать организуемый совместно с США в конце июня в Манаме экономический форум по Палестине. Об этом, как передает в понедельник информационное агентство WAFA, заявил посол КНР в Палестине Го Вэй.

Как отмечается, свои высказывания он сделал на встрече с советником палестинского президента Махмуда Аббаса по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набилем Шаатом. "Китай не будет участвовать в конференции под патронатом США, - цитирует дипломата агентство. - Бойкот форума в Бахрейне происходит в рамках двусторонней российско-китайской договоренности об отказе от участия в нем".

Глава дипмиссии также подчеркнул, что Пекин сохраняет позицию "в поддержку палестинского дела и палестинского народа, в том числе его права на самоопределение и создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме". Со своей стороны, как указал Шаат, палестинцы отвергают экономический симпозиум в Манаме, считая его частью американской "сделки века".

Форум в рамках "сделки века"

Неделю назад пресс-служба Белого дома сообщила, что США и Бахрейн планируют организовать форум по экономическим аспектам готовящейся Вашингтоном "сделки века" с 25 по 26 июня в Манаме, на котором в том числе будут обсуждаться возможности привлечения инвестиций в Палестину. В заявлении подчеркивалось, что на конференции под названием "Мир во имя процветания" будут обсуждаться возможные пути улучшения экономической ситуации в Палестине, в том числе содействие "быстрому росту частного сектора в стране".

В палестинском правительстве уже заявляли, что никакие официальные лица от него не поедут на форум. В контролирующем сектор Газа ХАМАС также призывали все стороны бойкотировать конференцию, отметив, что "палестинцы не променяют свои права, святыни и земли на какие-либо послабления и экономические проекты".

Глава бахрейнского МИД Халед бен Ахмед Аль Халифа ранее заверил, что "Мир во имя процветания" является частью усилий королевства "по расширению прав и возможностей палестинского народа посредством развития его потенциала и увеличения ресурсов, не преследуя никакой другой цели". ОАЭ приветствовали проведение данного слета, пообещав направить на него официальную делегацию.

В свою очередь, cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах по ближневосточному урегулированию Джейсон Гринблатт выразил уверенность в том, что "Палестина допустит ошибку, если не примет участие" в форуме.