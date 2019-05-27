Доход врио губернатора Санкт-Петербурга за 2018 год составил 6,1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Доход врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2018 году составил 6,1 млн рублей, следует из его декларации, опубликованной в понедельник на сайте городского правительства.

"Общая сумма декларированного годового дохода за 2018 год - 6,1 млн рублей", - говорится в документе.

Также Беглову принадлежит три земельных участка общей площадью 3,12 тыс. кв. м, половина разрушенного жилого дома (площадь 120,6 кв. м) и квартира (150,6 кв. м). В пользовании врио губернатора Петербурга находится еще одна квартира площадью 106,7 кв. м.

Супруга Беглова за 2018 год задекларировала 4,4 млн рублей дохода. Ей также принадлежит земельный участок (988 кв. м), доля в 50% в двух земельных участках (518 кв. м и 1,2 тыс. кв. м), четыре квартиры общей площадью 357 кв. м. Кроме того, она владеет жилым домом (61,8 кв. м) и еще половиной жилого дома (242,7 кв. м), а также автомобилем Mercedes-Benz E300.

В 2017 году Беглов на должности полномочного представителя президента РФ в Центральном, а затем в Северо-Западном федеральных округах заработал 6,9 млн рублей.

Беглов был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. До этого он занимал ряд постов, в том числе в 2008-2012 годах работал замглавы Администрации президента России, в 2012-2017 годах - полпредом президента в Центральном федеральном округе, а в 2017-2018 годах - в Северо-Западном.