МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор станет одним из учредителей Координационного центра доменов .RU и .РФ (КЦ, национальных доменов). Соответствующий проект распоряжения правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Во исполнение пункта 4 статьи 14.2 федерального закона от 27 июля 2006 г. "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" определить, что функции и полномочия учредителя автономной некоммерческой организации "Координационный центр национального домена сети Интернет" от имени РФ осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - сообщается в документе.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту, принятие распоряжения не повлечет последствий для субъектов экономической деятельности, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ РФ.