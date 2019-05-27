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Роскомнадзор станет одним из учредителей Координационного центра доменов .RU и .РФ

В проекте распоряжения правительства отмечается, что принятие документа не окажет влияния на достижение целей государственных программ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор станет одним из учредителей Координационного центра доменов .RU и .РФ (КЦ, национальных доменов). Соответствующий проект распоряжения правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Во исполнение пункта 4 статьи 14.2 федерального закона от 27 июля 2006 г. "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" определить, что функции и полномочия учредителя автономной некоммерческой организации "Координационный центр национального домена сети Интернет" от имени РФ осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - сообщается в документе.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту, принятие распоряжения не повлечет последствий для субъектов экономической деятельности, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ РФ.

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