Росатом к осени заключит договор на постройку еще двух ледоколов проекта 22220

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Росатом к сентябрю заключит договор на строительство четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов проекта 22220, мощность каждого из которых составит 60 МВт. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы госкорпорации.

"Договор на строительство еще двух ледоколов проекта 22220 будет заключен до конца августа этого года. Сейчас началась подготовка открытого конкурса на строительство новых ледоколов. Впервые договор на строительство атомных ледоколов будет заключен по схеме смешанного финансирования", - сказал собеседник агентства.

Третий атомный ледокол проекта 22220 "Урал" был спущен на воду 25 мая. Также продолжается строительства головного ледокола серии "Арктика" и второго судна, получившего название "Сибирь". Все три судна должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года.

В пресс-службе Росатома ТАСС уточнили, что ориентировочная стоимость четвертого и пятого ледоколов составит около 100 млрд рублей, из них 45 млрд будет выделено в виде субсидий из федерального бюджета, оставшуюся часть Росатом профинансирует за счет собственных средств и средств коммерческих банков.

В акватории Северного морского пути в настоящее время действуют восемь линейных ледоколов. Четыре являются атомными - "50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач". Еще четыре - дизель-электрические ("Адмирал Макаров", "Красин", "Капитан Хлебников" и "Капитан Драницын").