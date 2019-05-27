Крупнейшая авиакомпания Аргентины отменила все рейсы на 29 мая из-за забастовки

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая. /ТАСС/. Аргентинская государственная авиакомпания Aerolineas Argentinas сообщила в понедельник, что отменила все запланированные на среду рейсы из-за 24-часовой забастовки Всеобщей конфедерации труда (ВКТ).

"Aerolineas Argentinas сообщает своим пассажирам, что была вынуждена отменить все свои рейсы на 29 мая. Эта мера затронет 330 рейса и более 37 тыс. пассажиров", - говорится в заявлении. По словам авиакомпании, более 75% пассажиров уже назначено новое время вылета.

Это будет уже пятая всеобщая забастовка, которую ВКТ проводит с момента прихода к власти правительства президента Маурисио Макри в 2015 году. Стачкой профсоюзы намерены выразить несогласие с экономической политикой властей и обратить внимание на тяжелое финансовое положение, в котором оказались рабочие из-за высокой инфляции и роста тарифов.

29 мая в Аргентине не будут работать банки, общественный транспорт, службы уборки мусора. В больницах пациентов будут принимать только дежурные врачи.