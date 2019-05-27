В Москве открывается форум Российской венчурной компании о лидерстве на глобальных рынках

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) во вторник впервые проведет в Москве конференцию "Компании быстрого роста", посвященную вопросам достижения российским технологическим бизнесом лидерских позиций на глобальных рынках. На форуме планируется обсудить новые инструменты поддержки компаний и проектов, развивающих технологии по направлениям Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщила пресс-служба РВК.

На конференции "Компании быстрого роста" будет представлена разработанная РВК цифровая платформа для быстрорастущих технологических компаний России. Предполагается, что она откроет малым, средним и крупным компаниям доступ к сервисам и инструментам поддержки по четырем ключевым направлениям.

Среди них - "Технологический прорыв НТИ" (программа поддержки компаний и проектов, нацеленных на преодоление технологических барьеров на рынках НТИ), "Инфраструктура НТИ" (программа поддержки компаний и проектов, нацеленных на создание сервисов и условий для развития рынков НТИ), "Спинофф НТИ" (программа поддержки компаний, созданных на базе крупных технологических корпораций), "Экспорт НТИ" (программа поддержки компаний и проектов, направленных на создание продуктов с высоким экспортным потенциалом).

Представители компаний также смогут ознакомиться с процедурами получения поддержки в рамках реализации НТИ - субсидий и венчурных инвестиций, а также критериями оценки проектов и проанализировать успешные кейсы компаний, получивших финансирование. Программа конференции включает серию мастер-классов от ведущих экспертов по масштабированию бизнеса и награждение участников рейтинга быстрорастущих компаний "Техуспех-2018".

РВК - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ. Основные цели деятельности РВК - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, его 100% принадлежит РФ в лице Росимущества. Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 26, их суммарный размер - 47,2 млрд рублей, доля РВК - 25,8 млрд.