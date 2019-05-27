МЭА: развитые страны к 2025 году могут потерять 25% потенциала атомной энергетики

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Поэтапный отказ развитых стран от атомной энергетики может к 2025 году привести к снижению их потенциала в этой сфере на четверть, а к 2040-му - на две трети. Резкое снижение мощностей атомных электростанций не только станет угрозой энергетической безопасности этих государств, но и затруднит достижение целей Парижского соглашения по климату, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) "Ядерная энергетика в системе чистой энергии".

"Будущее ядерной энергетики неопределенно, поскольку стареющие станции в странах с развитой экономикой начинают закрываться, отчасти из-за политики по их поэтапному отказу (от ядерной энергетики - прим. ТАСС), а также в результате экономических и регулирующих факторов. Без изменений в политике страны с развитой экономикой могут потерять 25% своего ядерного потенциала к 2025 году и целых две трети его - к 2040 году", - говорится в опубликованном организацией документе.

Меньше АЭС - больше углекислого газа

Эксперты МЭА отмечают, что атомная энергетика в настоящее время является вторым по величине низкоуглеродным источником энергии в мире - на долю АЭС приходится 10% от мирового производства электроэнергии (больше - 16% - вырабатывается только на гидроэлектростанциях). При этом для стран с развитой экономикой, таких как США, Канада, Япония, члены Евросоюза, атомная энергетика уже более 30 лет является крупнейшим низкоуглеродным источником электроэнергии и занимает порядка 18% в энергобалансе.

Отказ развитых стран от продления срока службы действующих АЭС и реализации новых проектов приведет к дополнительным выбросам в атмосферу углекислого газа в размере 4 млрд тонн, ожидают специалисты.

"Резкое снижение мощности АЭС в странах с развитой экономикой будет иметь серьезные последствия. Без дополнительного продления жизненных циклов атомных станций и новых строек достижение ключевых целей в области устойчивой энергетики, включая международные климатические задачи, станет более трудным и дорогостоящим", - отмечает МЭА.

Политика денуклеаризации

В материалах агентства отмечается, что в США около 90 атомных реакторов имеют лицензию на эксплуатацию сроком 60 лет, но часть из этих реакторов "вышла на пенсию" раньше. В Европе и Японии перспективы продления срока службы действующих реакторов также выглядят неопределенными.

"Инвестировать в новые ядерные проекты в странах с развитой экономикой еще сложнее. Новые проекты, запланированные в Финляндии, Франции и США, еще не запущены и столкнулись с серьезным перерасходом средств. Корея стала исключением, поскольку завершила строительство новых проектов вовремя и в рамках бюджета, хотя государственная политика этой страны направлена на прекращение нового ядерного строительства", - указывает МЭА.

Солнце и ветер вместо атома

МЭА отмечает, что замещение атома "зеленой" генерацией - солнечными и ветряными электростанциями - потребует в ближайшие 20 лет 1,6 трлн долларов дополнительных инвестиций, что не сможет не сказаться на конечных ценах на электроэнергию.

"Если ветровые и солнечные электростанции должны восполнить дефицит ядерной энергетики, их развертывание должно быть ускорено до беспрецедентного уровня. За последние 20 лет мощность ветровой и солнечной энергии в странах с развитой экономикой увеличилась примерно на 580 ГВт, но в течение следующих 20 лет потребуется добавить почти в пять раз больше <...> Такое резкое увеличение доли станций, работающих на основе возобновляемой энергетики, создаст серьезные проблемы для интеграции новых источников в более широкую энергетическую систему", - полагают эксперты.

Парижское соглашение

Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся в Париже. Страны пяти континентов условились тогда не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года.